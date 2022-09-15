الخميس 15 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد ظهورهما سويًا.. حقيقة ارتباط جيجى حديد وليوناردو دى كابريو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تم ربط اسم عارضة الأزياء جيجي حديد والنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، الأيام الماضية، وسط مزاعم بوجود علاقة عاطفية بينهما وهي لا زالت في مرحلة البداية، بل إنها مجرد تعارف على بعضهما البعض، وذلك بعد انفصاله عن كاميلا موروني، التى كانت تبلغ من العمر 25 عامًا، بعد مواعدة دامت أربع سنوات، لتنضم لقائمة الجميلات اللاتي ارتبط بهن دي كابريو، البالغ من العمر 47 عامًا.

وفي سياق متصل، لم تنفِ جيجي أيا من الأخبار المتداولة عن ارتباطها، وتجاهلتها تمامًا.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، شوهد الثنائي يوم الإثنين الماضي في حفلة جمعتهما سويًا بنيويورك، وتم تصوير دى كابريو وهو يقترب منها خلال الحفل في حي شهير يطلق عليه سوهو بمانهاتن.

خلال وجودهما بالحفل بدأ الثنائي يميلان إلى بعضهما، بينما كانا يحاولان الدردشة في خضم الحفلة الصاخبة، ولم يكونا خائفين من التقاط عدسات التصوير لهما.

ولكن في المقابل ظهر من يدافع عن هذا الأمر، ويؤكد أن وجود علاقة عاطفية بينهما ما هي إلا شائعات، خاصة أن دي كابريو يريد أن يقضي بعض الوقت عازبا، وكذلك جيجي حديد، التي انفصلت عن زوجها السابق، زين مالك، في شهر أكتوبر عام 2021، وهذا بعد ولادتها ابنها خاي حديد مالك في شهر سبتمبر من عام 2020.

السر في رقم 25

بالنظر إلى من واعدهن ليوناردو من قبل نجد أنهن لم يتخطين سن الـ25 عامًا، لذلك يستبعد محبو النجم العالمي ارتباطه بجيجي حديد، حيث تبلغ من العمر 27 عامًا.

وانفصل النجم العالمي عن عارضة الأزياء كاميلا موروني قبل سن الـ25 بعد علاقة دامت أربع سنوات، كما ارتبط بعدد من الفنانات وهن: بليك لايفلي وبريدجيت هول وكريستين زانج، وناعومي كامبل، وغيرهن، وكان جميعهن تحت سن الـ25 في توقيت الارتباط.

وظهر صباح اليوم ليوناردو دي كابريو بقبعته المعتادة، ولكنه ظل بعيدًا عن الأضواء، حيث ارتدى قميصًا أبيض بياقة وسروالًا قصيرًا أسود وقبعة بيسبول رمادية.

عارضة الأزياء جيجي حديد النجم العالمي ليوناردو دي كابريو دي كابريو بنيويورك جيجي حديد

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وائل لطفي

سلاح الشائعات

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