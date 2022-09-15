الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين بتصادم سيارتين فى الفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة- الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم أمام مدرسة رحيم اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم تصادم سيارتين طريق القاهره الفيوم مستشفى الفيوم العام الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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