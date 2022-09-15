الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق فى حوش منزل بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق بحوش ملحق بمنزل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج دون حدوث إصابات، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخماده ولا توجد خسائر بالأرواح.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بنشوب الحريق بحوش مكون من طابق واحد ومسقوف بأفلاق النخيل، ملك جمال. ت. ه. ه، 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع سيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك الحوش، أفاد بترجيحه وقوع الحادث نتيجة حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

الحماية المدنية سوهاج حريق منزل محافظة سوهاج مركز شرطة دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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