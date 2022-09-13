الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «القاهرة - الإسكندرية»

جثة
جثة
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أدى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مزلقان ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إلى مصرع مواطن وجرى نقل المتوفى لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعى السريع بالقرب من مزلقان ميت حلفا فى مدينة قليوب.

انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، كان يقودها المتوفى، حيث اختلت عجلة القيادة بيده أدى إلى سقوطه من عليها ومصرعه على الفور، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "إبراهيم.م" مقيم ميت حلفا، دائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقله لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع مواطن حادث انقلاب دراجة نارية القاهرة الإسكندرية مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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