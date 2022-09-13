ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات مالية فى البدرشين

قبض رجال المباحث على المتهمين بالتشاجر في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات مالية وراء نشوب المشاجرة، ما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما برش خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا بتشاجر عدد من الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة بسبب خلافات مالية بين 5 أشخاص، أدت إلى إصابة شخصين، أحدهما برش خرطوش.

ضبطت رجال المباحث المتهمين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف رجال المباحث باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.