إحالة مسؤول و26 موظفا بـ«صحة الإسكندرية» لـ«التأديبية» بتهم فساد

قرر المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير إدارة وسط الإسكندرية الطبية و26 آخرين إلى المحاكمة التأديبية، فى القضية رقم 542 لسنة 64 ق، لاتهامهم بالتزوير والمخالفات المالية، التى تتعلق بإهدار المال العام.



ووفقا لتحقيقات النيابة الإدارية، فى القضية التى حملت رقم 548 لسنة 2022، والتى سطرها المستشار كريم الرفاعى رئيس نيابة الصحة بالاسكندرية، فإن "أ.أ.ج"، مدير منطقة وسط الإسكندرية الطبية خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية، وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم تؤد عملها بدقة وأمانة.



وتوصلت التحقيقات، إلى أن المحالون للمحكمة التأديبية، تغيبوا عن العمل وانقطعوا عن العمل، وتم التستر عليهم بوجب خطابات، ندب لجهات ومناطق أخرى على غير الحقيقة، ولم يوقعوا فى كشوف الحضور والانصراف بهذه الجهات، ومع ذلك تقاضوا رواتبهم كاملة، فضلا عن الحوافز.