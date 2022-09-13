الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم هدد شخصين بسلاح فى سوهاج

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتهديد شخصين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بدائرة مركز العسيرات واستعراض القوة والعنف معهما واحراز سلاح نارى بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبو القاسم زيدان، بأمانة سر عصام حسانين.
وتعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز العسيرات، عندما وجهت النيابة للمتهم تهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى، بأن قام بتهديد المجنى عليهما "أ.أ" و"أ.ص" وإثارة الرعب لهما بقصد ترويعهما وبث الرعب فى قلبهما بسبب خلافات بينهما.

 وبعد تقنين الإجراءات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد سلاح نارى دون ترخيص

رئيس التحرير

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مظلوميات كاذبة

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