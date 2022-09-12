مشاجرة تنتهى بمقتل شاب بطعنة نافذة من جاره بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، الإثنين مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص إثر إصابته بطعنات نافذه على يد أحد جيرانه.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين شابين مقيمان بحى شبرا بمدينة دمنهور ما أدى إلى مصرع "ح. ص.ا" 33 سنة، وكشفت التحريات الأمنية أن مرتكب الجريمة هو "ص.م ا." 36 سنة خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مع المجنى عليه.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.