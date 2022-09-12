الإثنين 12 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مشاجرة تنتهى بمقتل شاب بطعنة نافذة من جاره بدمنهور

سكين
سكين
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شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، الإثنين مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص إثر إصابته بطعنات نافذه على يد أحد جيرانه. 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين شابين مقيمان بحى شبرا بمدينة دمنهور ما أدى إلى  مصرع "ح. ص.ا" 33 سنة، وكشفت التحريات الأمنية أن مرتكب الجريمة هو "ص.م ا." 36 سنة خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مع المجنى عليه.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

الأسلحة البيضاء التحريات الأمنية المحضر اللازم اللواء أحمد خلف شرطة النجدة مشاجرة بالأسلحة البيضاء مدينة دمنهور

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وائل لطفي

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