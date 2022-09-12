الإثنين 12 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه فى الساحل

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه طعنا بـ"السكين" 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثورعلى جثة "حسين.ع"، 26 سنة، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصديقه تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنح الساحل جديد حبس عامل قسم شرطة الساحل

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فى فقه السياسة

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