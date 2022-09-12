تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه فى الساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه طعنا بـ"السكين" 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثورعلى جثة "حسين.ع"، 26 سنة، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصديقه تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.