الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

بعد ارتفاعه| سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 11 سبتمبر 2022 بالبنوك

الدولار
الدولار
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في الساعات القليلة انتشرت أخبار عن ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وذلك  منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.28 جنيه شراء و 19.34 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

 

الحكومة تنفى صدور قرار برفع «أسعار الدولار الجمركى»

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملاته الأسبوعية

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 9 -2022

سعر الدولار اليوم السبت 10 /9/ 2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس 

والجدير بالذكر أن سجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس، حيث سجل الدولار 19.24 جنيه، وسجل الدولار سعر 19.34 للبيع في سعر الدولار .

أسعار الدولار في البنك العربي الافريقي اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

بينما ارتفع الدولار أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.27 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي، وسجل الدولار سعر 19.37 للبيع في سعر الدولار ، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

أسعار الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

وعلى العكس سجل الدولار أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.31 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي، وسجل الدولار سعر 19.34 للبيع في سعر الدولار .

سعر الدولار في بنكي «الأهلي ومصر» اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

وفي السياق ذاته ارتفع سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات 19.29 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع في سعر الدولار.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة 19.31 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع في سعر الدولار .

 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

سجل سعر صرف الدولار 19.21 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع في سعر الدولار .

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.25 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع في سعر الدولار .

 

سعر صرف اليورو  اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 في البنوك المحلية 

تراجع سعر اليورو لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 20 عاما

أما عن باقي  العملات الأجنبية الرئيسية، تباينت أسعار العملة الأوروبية في الشراء والبيع بالبنوك المصرية وعلى رأسها العملة الأوروبية اليورو، فسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 19.20 جنيه للشراء و 19.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.18 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل اليورو 19.18 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.20 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 9- 13 قرشا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.

الحكومة تنفى صدور قرار برفع «أسعار الدولار الجمركى»

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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