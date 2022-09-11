بعد ارتفاعه| سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 11 سبتمبر 2022 بالبنوك

في الساعات القليلة انتشرت أخبار عن ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وذلك منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.28 جنيه شراء و 19.34 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس

والجدير بالذكر أن سجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس، حيث سجل الدولار 19.24 جنيه، وسجل الدولار سعر 19.34 للبيع في سعر الدولار .

أسعار الدولار في البنك العربي الافريقي اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

بينما ارتفع الدولار أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.27 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي، وسجل الدولار سعر 19.37 للبيع في سعر الدولار ، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

أسعار الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

وعلى العكس سجل الدولار أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.31 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي، وسجل الدولار سعر 19.34 للبيع في سعر الدولار .

سعر الدولار في بنكي «الأهلي ومصر» اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

وفي السياق ذاته ارتفع سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات 19.29 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة 19.31 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع في سعر الدولار .

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

سجل سعر صرف الدولار 19.21 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع في سعر الدولار .

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.25 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع في سعر الدولار .

سعر صرف اليورو اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 في البنوك المحلية

أما عن باقي العملات الأجنبية الرئيسية، تباينت أسعار العملة الأوروبية في الشراء والبيع بالبنوك المصرية وعلى رأسها العملة الأوروبية اليورو، فسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 19.20 جنيه للشراء و 19.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.18 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل اليورو 19.18 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.20 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 9- 13 قرشا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.