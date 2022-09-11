اعرفها الأن.. نتيجة تحويلات المدارس 2022 في محافظة القاهرة والجيزة

في الساعات الأخيرة يكثف البحث عن نتيجة التحويلات بين المدارس 2022 التجريبية والحكومية استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد الذي من المفترض أن تفتح فيه المدارس أبوابها في الأول من أكتوبر المقبل، فيما قد حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة موعد نتيجة تحويلات المدارس 2022/ 2023، حتى يتسنى لجميع المدارس الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك ومراعاة الكثافة الطلابية لكل مدرسة، خلال سبتمبر الجاري.

نتيجة تحويلات المدارس 2022-2023

وتيسيرًا على أولياء الأمور تستعرض بوابة “الدستور” من خلال هذا التقرير، خطوات تقديم طلبات التحويل من مدرسة إلى أخرى إلكترونيا في محافظتي القاهرة والجيزة خاصة بعد أن مدت المحافظتين فترة تقديم طلبات التحويل .

مصروفات تحويلات المدارس 2022 في محافظة القاهرة

فيما قد طالبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور بمتابعة الموقع على فترات لمتابعة النتيجة، وتابعت أنه عند قبول الطلب يتم ارسال رساله على رقم الموبايل المسجل على موقع التقديم بكود الدفع 788، المقرر الدفع به على «فورى» مبلغ قدره 100 جنيه.

وأكدت المديرية أنه بعد الدفع فى فورى، يجب إدخال إيصال فورى على الموقع حتى يظهر اسم المدرسة التي تم القبول بها، ثم يجب طباعة الاستمارة، والتوجه إلى المدرسة التي تم القبول فيها، لاستكمال إجراءات التحويل.

نتيجة تحويلات المدارس 2022.. رابط محافظة القاهرة

وفى حالة ظهور رسالة «جارى فحص طلبك» أو «تحت الإجراء»، فى هذه الحالة تكون النتيجة لم تظهر حتى اليوم، ويجب متابعة الموقع بشكل مستمر من خلال الرابط التالى.. اضغط هنا

وأكدت المديرية أنه فى حالة أنه تم القبول يجب دفع مبلغ 100 جنيه في فورى بمجرد ظهور النتيجة، وفى حالة عدم الدفع خلال أيام من ظهور النتيجة، سيسقط الطلب من السيستم واختيار طالب آخر مكانه.

طريقة الاستعلام عن قبول طلبات التحويل بين المدارس 2022

وخلال هذه الساعات يسعى أولياء الأمور المتقدمين بطلبات تحويل قيد أبنائهم من مدرسة إلى أخرى الاستعلام عن طلب التحويل من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال الطلبات؛ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن قبول طلبات التحويل بين المدارس 2022

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا (اضغط هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلبات التحويل.

كتابة بيانات الطالب كاملةً في استمارات نقل القيد.

تدوين بيانات المدرسة المقيد فيها الطالب والإدارة التعليمية.

تسجيل بيانات المدرسة الراغب في التحويل إليها والإدارة التعليمية.

الضغط على كلمة عرض الطلب للتأكد من صحة البيانات المدونة والسابق إدخالها.

الضغط على كلمة الاستعلام على النتيجة (قبول طلب التحويل، رفض).

رابط نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 من خلال الرابط التالي:

رابط نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023

وامتدت تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 منذ مطلع شهر يوليو الماضي وحتى أمس الأربعاء 31 أغسطس، إذ أصدر أشرف سلومة قرارًا بمد فترة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 إلى نهاية شهر أغسطس بدلًا من غلق التحويل يوم 15 من الشهر ثم فتح حتى 15 سبتمبر ويمكن الدخول عبر هذا الرابـــط

الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس 2022

وكانت المديرية التعليمية أعلنت أن تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 تتم على موقع التحويلات الإلكتروني من خلال ولي أمر الطالب فقط، على أن تقع صحة البيانات المسجلة على مسئوليته الشخصية.

وشددت المديرية على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بدقة ليحتسب سنة الفعلي في أول أكتوبر القادم.

نتيجة تحويلات المدارس بالرقم القومي

وأوضحت المديرية أن موعد إعلان نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 بالرقم القومي سيتم بداية من اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 لمدارس محافظة الجيزة.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة 2022

وحملت المديرية التعليمية ولي الأمر المسئولية عن اختياره مدرسة ذات كثافات عالية، مشددة على أن ذلك لا يعد موافقة بالتحويل إليها.

وفي حالة قبول طلب تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 ينبغي على ولى الأمر طباعة الاستمارة من الموقع الرسمي وإرفاقها بالأوراق المطلوبة للتحويلات.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وتضمنت تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023 إلكترونيًا جميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الثانية رياض أطفال، والتعليم الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، والمدارس الرسمية، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة للغات.