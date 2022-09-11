ضبط مصنع ألواح خشب بدون ترخيص في دمياط

شنت حملة من إدارة الرقابة التموينية وإدارة التجارة الداخلية بمحافظة دمياط، بنطاق كل من مدينة كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة.

أسفرت عن تحرير 61 محضرا منها مصنع بدون ترخيص لتصنيع ألواح خشب الأبلاكاش من خامات مجهولة المصدر لا يوجد لها شهادة منشأ أو إفراج جمركي وتم التحفظ على 14 صندوقا بكل منها 137 لوح أبلاكاش بإجمالي 1918 تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر ضد مستودع أخشاب بدون ترخيص لقيامه بعرض خشب بياض بدون فواتير أو شهادة منشأ دالة على مصدرها أو إفراج جمركى وبدون إعلان عن سعر البيع .