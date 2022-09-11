الأحد 11 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط مصنع ألواح خشب بدون ترخيص في دمياط

مصنع ألواح خشب
مصنع ألواح خشب
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شنت حملة من إدارة الرقابة التموينية وإدارة التجارة الداخلية بمحافظة دمياط، بنطاق كل من مدينة كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة.

أسفرت عن تحرير 61 محضرا منها مصنع بدون ترخيص لتصنيع ألواح خشب الأبلاكاش من خامات مجهولة المصدر لا يوجد لها شهادة منشأ أو إفراج جمركي وتم التحفظ على 14 صندوقا بكل منها 137 لوح أبلاكاش بإجمالي 1918 تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر ضد مستودع أخشاب بدون ترخيص لقيامه بعرض خشب بياض بدون فواتير أو شهادة منشأ دالة على مصدرها أو إفراج جمركى وبدون إعلان عن سعر البيع .

إدارة الرقابة التموينية إدارة التجارة الداخلية محافظة دمياط مدينة كفر البطيخ مصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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