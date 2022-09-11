موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

وسط قلق وترقب ينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد استقبال تسجيل الرغبات حتى مساء أمس الأول الجمعة في تمام الساعة السابعة، عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة مصر الحكومية الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ومن المقرر ان تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد مرور 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات ووصل عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الثالثة 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية للعام الجامعي الجديد 2023، وذلك بحد أدنى للمرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسبة 50%.

متى ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويجب ان يراعي طلاب الثانوية العامة 2022 عند الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني استخدام متصفح البحث الإلكتروني جوجل كروم لضمان سهولة الوصول لموقع التنسيق الالكتروني في حال وجود ضغط على بوابة الحكومة المصرية .

وينقر الطالبـ/ـة الثانوية العامة 2022 على موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية .

في حال عدم ظهور نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق سيتظهر رسالة ترقبوا نتائج المرحلة الثالثة باللون الاحمر.

وفي حال ظهور نتيجة تنسيق المرحلة 3 ستجد رسالة نتيجة المرحلة الثالثة.

يطلب موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية من الطالب القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص به والرقم السري.

ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

قم بطباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

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موعد تقليل الاغتراب 2022

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي موعد تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة للطلاب الراغبين في تقريب المسافة المكانية لهم، حيث إن تقليل الاغتراب لا يعني بدوره تغيير الرغبات بل الكلية الأقرب للطلاب محل سكنهم.

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات المرحلة الاولى: بدأ من خلال تنسيق الجامعات 2022 والمعاهد يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 وانتهى يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، بعد مد المرحلة ليوم واحد، وذلك بحد أدنى 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02% للشعبة العلمية، وبحد أدنى 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17 فأكثر للشعبة الهندسية، و 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية: وذلك بدءًا من 18 أغسطس 2022 ولمدة 6 أيام حيث تم مد المرحلة لمدة يوم أيضًا، بحد أدنى 246 درجة فأكثر بنسبة 60% لطلاب الشعبة العلمية، و 238 درجة بنسبة 58.05% للشعبة الأدبية.

وعقب ذلك فتحت الوزارة باب تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب المستنفذين لرغباتهم مرة أخرى باب التنسيق قبل بدء المرحلة الثالثة.