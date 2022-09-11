الأحد 11 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2022
ads

وسط قلق وترقب ينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد استقبال تسجيل الرغبات حتى مساء أمس الأول الجمعة في تمام الساعة السابعة، عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة مصر الحكومية الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ومن المقرر ان تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد مرور 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات ووصل عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الثالثة 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية للعام الجامعي الجديد 2023، وذلك بحد أدنى للمرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسبة 50%.

متى ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة  2022

ويجب ان يراعي طلاب الثانوية العامة 2022 عند الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني استخدام متصفح البحث الإلكتروني جوجل كروم لضمان سهولة الوصول لموقع التنسيق الالكتروني في حال وجود ضغط على بوابة الحكومة المصرية .

وينقر الطالبـ/ـة الثانوية العامة 2022 على موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية .

في حال عدم ظهور نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق سيتظهر رسالة ترقبوا نتائج المرحلة الثالثة باللون الاحمر.

وفي حال ظهور نتيجة تنسيق المرحلة 3 ستجد رسالة نتيجة المرحلة الثالثة.

يطلب موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية من الطالب القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص به والرقم السري.

 ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

 قم بطباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

 

اقرأ ايضا

ننشر كل ما تريد معرفته عن تقديم الكلية الحربية 2022

موقع وزارة الداخلية.. الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

 

موعد تقليل الاغتراب 2022

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي موعد تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة للطلاب الراغبين في تقريب المسافة المكانية لهم، حيث إن تقليل الاغتراب لا يعني بدوره تغيير الرغبات بل الكلية الأقرب للطلاب محل سكنهم.

txt

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022 وتنسيق الجامعات الخاصة 2023

txt

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022 وتنسيق الكليات المتاحة بها

تنسيق الجامعات 2022 

تنسيق الجامعات المرحلة الاولى: بدأ من خلال تنسيق الجامعات 2022 والمعاهد  يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 وانتهى يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، بعد مد المرحلة ليوم واحد، وذلك بحد أدنى 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02% للشعبة العلمية، وبحد أدنى 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17 فأكثر للشعبة الهندسية، و 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية: وذلك بدءًا من 18 أغسطس 2022 ولمدة 6 أيام حيث تم مد المرحلة لمدة يوم أيضًا، بحد أدنى 246 درجة فأكثر بنسبة 60% لطلاب الشعبة العلمية، و 238 درجة بنسبة 58.05% للشعبة الأدبية.

وعقب ذلك فتحت الوزارة باب تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب المستنفذين لرغباتهم مرة أخرى باب التنسيق قبل بدء المرحلة الثالثة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 نتيجه تنسيق المرحله الثالثه موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل الرغبات موقع التنسيق الالكتروني بوابة مصر الحكومية الثانوية العامة 2022 نتيجة المرحلة الثالثة موعد تقليل الاغتراب 2022 تنسيق الجامعات 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم في مصر 2022 آخر تحديث

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

من هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات 2022

مفتوح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة| نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

مدرس يهتك عرض 7 طالبات بمدرسة فى الهرم

بعد إعلان الجزء الأول من «ترقيات القضاة».. موعد حركة رؤساء المحاكم الابتدائية 2022-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

أحاديث الإفك

جمال-أسعد

الأقباط وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

العقيقة وأشياء أخرى

د.كريمة الحفناوى

قضايا التعليم والحوار الوطنى

أحمد الصغير

الخلايا النائمة والأفكار النائمة وطُرق المواجهة!

حسين دعسة

الموساد الإسرائيلي الصهيوني يخلط أوراق الاتفاق النووي مع إيران

علي سعدة

عوده الجمال لشوارع بورسعيد

د.أحمد الخميسى

التجارة بالمرأة وشعارات الحرية

صور

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف منقوص.. ماذا تعني نتائج تحقيقات إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة؟

طبيب سورى يعمل لصالح الموساد.. كيف تم تجنيده؟ وما المعلومات التى سربها؟

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله