ننشر كل ما تريد معرفته عن تقديم الكلية الحربية 2022

الكلية الحربية المصرية هي إحدى أكبر الهيئات التعليمية العسكرية المصرية وأقدمها بجذورها التي تمتد لأكثر من قرن ونصف، وتقوم الكلية بإعداد الطلبة المستجدين المصريين الحاصلين ليصبحوا ضباطاً بالجيش ثم قادة بالجيش إضافة إلى شباب الدول العربية والأفريقية الصديقة، مدة الدراسة في الكلية هي أربع سنوات دراسية لفترة 23 شهرًا ميلاديًّا، ومقرها الحالي بمصر الجديدة، وهي تمنح درجة بكالوريوس العلوم العسكرية. تتبع الكلية لوزارة الدفاع المصرية.

أيام قليلة تفصلنا عن بدء تقديم الكلية الحربية 2022 وتسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للضباط المتخصصين.

موعد بدء تقديم الكلية الحربية 2022 الضباط المتخصصين

ويبدأ تقديم الكلية الحربية 2022 الضباط المتخصصين عبر مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 07/ 09 / 2022 م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20/09/ 2022م وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً وذلك بهدف تقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد.

عنوان الكلية الحربية 2022

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 10/ 09 / 2022 م وحتى يــــــوم الخميـــس الموافـــــق 22 /09 /2022 م، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف .

الفرق التي يحصل عليها طلبة الكلية الحربية 2022

فرقة الصاعقة

هي دورة إجبارية للتدريب الميداني الراقي للطالب للتعود علي مهارات القتال المتلاحم والدفاع عن النفس والشجاعة والقدرة علي تحمل الصعاب التي يواجهها في ميدان القتال الحقيقي وهي تدرب بمدرسة الصاعقة ومدتها 3 أشهر.

فرقة القفز بالمظلات

فرقة إجبارية تمكن الطالب منة تعلم أساليب القفز بالمظلات في ميدان القتال بما يمثله ذلك من كفاءة ولياقة وقوة تحكم وهي تدرب بمدرسة المظلات ومدتها 5 شهور

فرقة قيادة سيارات

للتدريب علي قيادة السيارات.

التخصصات المطلوبة في الكلية الحربية 2022

التخصصات المطلوبة من الأطباء

التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز من تخصص الطب كالآتى:

الطلبة الذكور (علاج طبيعى – بيطرى – أسنان).

الطالبات الإناث (علاج طبيعى – رئيسات تمريض) .

التخصصات المطلوبة للعمل فى مجال النظم:

التخصصات المطلوبة: كليات الهندسة (تخصص حواسب)، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، كليات العلوم تخصص (علوم الحاسب)، الحاصلين على ITI شعبة الذكاء الاصطناعي.

التخصصـات المطلوبة من كليات الهندسة

هندسة كيميائية

التخصصات المطلوبة من كليات العلوم

علوم (كيمياء - كيمياء مزدوجة - كيمياء حيوية - فيزياء).

تخصصات الكلية الحربية 2022

يدرس القسم النهائي بالكلية في تسع أقسام تخصصية مختلفة هي:

مشاة

مدرعات

مدفعية

إمداد وتموين

إشارة

أسلحة وذخيرة

حرب إلكترونية

استطلاع

حرس حدود.