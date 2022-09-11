ضبط سائق ينقب عن الآثار في منزله بسوهاج

تمكن ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بمحافظة سوهاج، من ضبط سائق "توكتوك" يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم ومتهم في عدة قضايا عقب قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورد محضرا بمعرفة قسم السياحة والآثار بسوهاج يتضمن ورود معلومات لضباط القسم تفيد قيام المدعو "ز. ش. ر. ا"، 64 سنة سائق "توكتوك" دائرة المركز والسابق اتهامه فى 8 قضايا “حفر أثري، و تبديد، و أموال عامة وآخرهم قضية حفر أثري"، بالحفر والتنقيب عن الأثار بمنزله بحثاً عن الآثار.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، استهدفت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك وضباط وحدة مباحث المركز منزل المذكور، وتم ضبطه والأدوات المستخدمة في الحفر.

وتبين وجود حفر بعمق 10 أمتار ينتهي بسرداب يفتح من الناحية الجنوبية بطول 7 أمتار تقريباً، وبه جدار من الحجر الجيري ليس عليه نقوش أو كتابات يرجع إلي العصر المتأخر.

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بالحفر بغرض التنقيب عن الآثار، و بالعرض علي مفتشي آثار منطقة أخميم أفادوا أن الحفر بغرض التنقيب عن الأثار بمنطقة تخضع لقانون حماية الآثار، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.