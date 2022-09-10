السبت 10 سبتمبر 2022
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سياسي

التعدي على محامين في الإسماعيلية والقليلوبية.. النقيب يتحرك بـ«أول مهمة»

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام
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أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، قرارًا بشأن واقعة التعدي على عبد الرحمن عبد الباسط، المحامي بالإسماعيلية. 

واشتمل القرار على تكليف نبيل عبد السلام، عضو النقابة العامة عن محكمة استئناف الإسماعيلية، وإبراهيم عبد الرحيم، نقيب المحامين بالإسماعيلية، بمتابعة الواقعة للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، والتواصل مع النقيب العام شخصيًا.

كما أصدر عبدالحليم علام، قرارًا بشأن واقعة التعدي على أحمد إبراهيم، المحامي بشمال القليوبية.

واشتمل القرار على تكليف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، وعضو النقابة عن استئناف طنطا، ومجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، بمتابعة الواقعة للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، والتواصل مع النقيب العام شخصيًا.

وبدأ عبدالحليم علام، نقيب المحامين المنتخب ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، من صباح اليوم السبت، في مباشرة مهام عمله نقيبًا للمحامين، من داخل مكتب النقيب العام بمقر النقابة العامة للمحامين.

وتردد على مكتب النقيب العام، فور وصوله مقر النقابة عددٌ من أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، إلى جانب موظفي النقابة لتهنئته، إضافة إلى عرض بعض الطلبات العاجلة لخدمة السادة المحامين.

وحرص المحامين على التقاط الصور التذكارية مع النقيب العام، من شباب وشيوخ مهنة المحاماة، معبرين عن سعادتهم بلقاءه، مقدمين أرق التهاني لسيادته على توليه مسئولية نقابة المحامين.

وأثنى الحضور على تعليمات نقيب المحامين، التي على إثرها خاطبت إدارة العلاج بالنقابة العامة مديري المستشفيات المتعاقدة مع مشروع الرعاية الصحية للسادة المحامين، بقبول أي حالة حرجة لأي محامٍ على مستوى الجمهورية في أي وقت، دون انتظار خطاب من النقابة.

ووصفوا هذا القرار بالإنساني، ويراعي المصلحة العامة لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، معبرين عن آمالهم في المزيد من القرارات التي تخدم الجمعية العمومية للمحامين.

بدوره جدد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، تأكيده أنه يمد بكل الحب يد العون لكل إخوانه وأبناءه من المحامين، ليعيد معهم في هدوء ترتيب أولويات هذه المرحلة بالغة الأهمية في تاريخ نقابة المحامين، بلا تفرقه بين مؤيد ومعارض؛ لتبقى دائمًا وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة.

وطالب من زملائه المحامين إعطائه الفرصة وعدم التسرع لحين الانتهاء من ترتيب البيت من الداخل.

اتحاد المحامين العرب استئناف الاسماعيلية استئناف طنطا عبدالحليم علام نقيب المحامين التعدي المحامين

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