السبت 10 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

الرئيس السيسى يبحث التعاون مع «FFI» الأسترالية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أندرو فورست، رئيس شركة "FFI" الأسترالية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومعتز قنديل، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9,2 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء".

ووجه الرئيس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء، والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

من جانبه؛ أعرب رئيس شركة "FFI" الأسترالية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مثمنًا القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التي يمتلكها قطاع الطاقة المتجددة في مصر، التي تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء.

وأكد حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر في هذا المجال، إلى جانب الاستفادة من إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الهيدروجين الاخضر الأمونيا الخضراء رئاسة الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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