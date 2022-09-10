السبت 10 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

تفتيش من وقت لآخر.. 4 طرق لاكتشاف السرطان وفقًا للخبراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة أبحاث السرطان الخيرية في المملكة المتحدة أن نصف الأشخاص الذين يعانون من أعراض السرطان المحتملة يتركونه أكثر من ستة أشهر قبل الاتصال بطبيبهم العام، دون اكتشاف وهذا لعدم العلم بأعراض السرطان التي يمكن اكتشافها من خلال متابعة الجسم الخاص بك.

وفيما يلي علامات الإصابة بالمرض.

1. السعال وألم الصدر وضيق التنفس

السعال هو رد فعل طبيعي وهو طريقة الجسم لتطهير الشعب الهوائية من المخاط والجراثيم والمهيجات، ستختفي غالبية حالات السعال من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، في حالة عدم الإصابة بمرض السرطان.

ومع ذلك، قد يكون السعال المستمر أحد أعراض سرطان الرئة، خاصة إذا كنت مدخنًا.

يعد سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين المدخنين وغير المدخنين في بريطانيا، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

2. التغييرات في عادات الأمعاء

التغييرات في عادات الأمعاء ليست ممتعة أبدًا ويمكن أن تتركنا في كثير من الأحيان محرجين.

على الرغم من ذلك، فإن مراقبة ما هو طبيعي بالنسبة لك أمر بالغ الأهمية، مثل إدراك  علامات وأعراض سرطان الأمعاء، كما يعتبر سرطان الأمعاء رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث يمثل 11 في المائة من جميع حالات السرطان، وفقًا لجمعية السرطان الخيرية.

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر من 90 % من المصابين بسرطان الأمعاء لديهم أحد المجموعات التالية من الأعراض:

  • تغيير مستمر في عادة الأمعاء - التبرز في كثير من الأحيان، مع براز أكثر مرونة وسيلانًا وأحيانًا ألم في البطن (بطني)
  • دم في البراز بدون أعراض أخرى للبواسير - وهذا يجعل من غير المحتمل أن يكون السبب هو البواسير
  • ألم في البطن أو عدم الراحة أو الانتفاخ ناتج دائمًا عن تناول الطعام - مما يؤدي أحيانًا إلى تقليل كمية الطعام المتناولة وفقدان الوزن

3. الانتفاخ

يمكن أن يكون الانتفاخ علامة على أشياء كثيرة، مثل الإفراط في تناول الطعام وشرب المشروبات الغازية وحتى الدورة الشهرية، ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض سرطان المبيض.

إن سرطان المبيض الذي يطلق عليه اسم "القاتل الصامت" له أعراض قليلة واضحة للغاية مما يعني أن أكثر من 70 في المائة من سرطانات المبيض لا يتم اكتشافها حتى يصل المرض إلى مرحلة متقدمة.

أحد هذه الأعراض هو الانتفاخ لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، والذي يمكن أن يحدث إذا انتشر السرطان إلى بطانة المعدة - مما يؤدي إلى تهييجها وتسبب في إنتاج سوائل أكثر من المعتاد.

4. النزيف

النزيف غير المبرر يستحق دائمًا التحدث إلى طبيبك بشأنه، حيث يمكنه أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات الصحية مثل البواسير - إذا كانت تأتي من أسفل - أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات - إذا كانت تأتي من المهبل.

ولكن يمكن أن يكون أيضًا علامة مبكرة على العديد من السرطانات مثل الأمعاء والرحم.

يجب عليك أيضًا التحدث إلى طبيب عام إذا كان لديك أي نزيف غير مبرر، مثل:

دم في البول

نزيف مهبلي بين فترات

نزيف مهبلي بعد عام أو أكثر من انقطاع الطمث (نزيف بعد سن اليأس)

ينزف من مؤخرتك

الدم عند السعال

دم في القيء

طريقة لاكتشاف السرطان الأعراض هو الانتفاخ الانتفاخ حالات السرطان مؤسسة أبحاث السرطان الخيرية علامات الإصابة بالمرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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