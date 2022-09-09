«بتلبس هوت شورت».. ضبط مسن يشير بإيحاءات جنسية لجارته بحدائق الأهرام

ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب محلات أدوات منزلية بتهمة التحرش بجارته طالبة جامعية من شرفة منزله، حيث يشير إليها بإيحاءات جنسية صريحة، ما دفعها لتصويره وتحرير محضر ضده.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من طالبة جامعية مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام تتهم جارها المسن بالتحرش بها من شرفة منزله المواجه للعقار المقيمة به، فور إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة.

نجحت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، في كشف تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الجار العجوز ينتظر خروج جارته الشابة إلى شرفة شقتها ويشير إليها بإيحاءات جنسية صريحة ويحاول التجرد من ملابسه أمامها "بيرفع الجلابية" ما دفعها لنهره عدة مرات وعندما كرر فعلته قامت بتصويره في مقطع فيديو توجهت به إلى قسم شرطة الهرم وحررت محضرًا بالواقعة مرفق به مقطع الفيديو.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، من إلقاء القبض على الجار العجوز وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه من يظهر في مقطع الفيديو، مبررا فعلته بأن جارته مقدمة البلاغ تخرج إلى الشرفة بملابس قصيرة وخفيفة "بتلبس هوت شورت في البلكونة".

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة المختصة لتولي التحقيق.