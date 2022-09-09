الجمعة 09 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

«بتلبس هوت شورت».. ضبط مسن يشير بإيحاءات جنسية لجارته بحدائق الأهرام

ضبط مسن
ضبط مسن
ads

ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب محلات أدوات منزلية بتهمة التحرش بجارته طالبة جامعية من شرفة منزله، حيث يشير إليها بإيحاءات جنسية صريحة، ما دفعها لتصويره وتحرير محضر ضده. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من طالبة جامعية مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام تتهم جارها المسن بالتحرش بها من شرفة منزله المواجه للعقار المقيمة به، فور إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة.

نجحت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، في كشف تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الجار العجوز ينتظر خروج جارته الشابة إلى شرفة شقتها ويشير إليها بإيحاءات جنسية صريحة ويحاول التجرد من ملابسه أمامها "بيرفع الجلابية" ما دفعها لنهره عدة مرات وعندما كرر فعلته قامت بتصويره في مقطع فيديو توجهت به إلى قسم شرطة الهرم وحررت محضرًا بالواقعة مرفق به مقطع الفيديو.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، من إلقاء القبض على الجار العجوز وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه من يظهر في مقطع الفيديو، مبررا فعلته بأن جارته مقدمة البلاغ تخرج إلى الشرفة بملابس قصيرة وخفيفة "بتلبس هوت شورت في البلكونة".

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة المختصة لتولي التحقيق.  

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

مفاجأة فى «المنزل المسحور».. فك لغز بيت روّع أهالى «السملاوية» 3 سنوات (خاص)

ما حقيقة نسب الملكة إليزابيث الثانية إلى النبى محمد؟

alkass 1.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودى

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كان على خلق.. الصورة الأولى للمجني عليه داخل مسجد بالدقهلية

عامل يعذب ابنة زوجته حتى الموت فى 6 أكتوبر.. والأم تحاول إخفاء الجريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قبر الأميرة

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. بورسعيد

ماجد حبته

عيـد الفـلاح

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل: هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية فى البحر المتوسط عند الحدود مع لبنان

يائير لابيد مهاجمًا واشنطن: لا أحد يملى علينا قواعد الاشتباك