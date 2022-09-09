الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عاطل هارب من حكم مؤبد بتهمة قتل مهندس فى المنوفية

متهم
متهم
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أمرت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات المنوفية، بحبس عاطل هارب من جناية قتل شاب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية القبض على المحكوم عليه بقضية قتل الشاب حازم أمجد حماد، والهارب من حكم بالمؤبد، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قسم شبين الكوم يفيد بتمكن مباحث بندر شبين الكوم، بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والرائد عمرو سعد الله معاون مباحث قسم شبين الكوم، من القبض على المحكوم عليه الهارب الذي تم الحكم عليه 25 عاماً المقيم  بالحي القبلي، الذي قام بقتل المهندس الشاب حازم أمجد حماد.. وتم القبض عليه بناء على توجيهات من اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، والعميد حسن النحراوي، مدير المباحث الجنائية، وقد تم ضبط المتهم بمسكنه بعد تحريات المباحث والبحث عنه بمعرفة مباحث شبين الكوم، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية المستشار أحمد البنا رئيس النيابه عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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