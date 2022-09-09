الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

وزيرة الهجرة تبحث احتياجات الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي
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التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عفاف عبدربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، لبحث احتياجات الجالية، في ضوء المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج الذي انعقد في أغسطس الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بالدكتورة عفاف عبدربه رئيسة الجالية المصرية في آيرلندا، مشيدة بجهودها تجاه أعضاء الجالية هناك خلال الفترة الماضية، وكذلك دورها المجتمعي البارز وعلاقاتها الوطيدة بالرموز السياسية وأعضاء البرلمان، مما ساهم بشكل واضح في تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة.

وأضافت: "لقد لمست عن قرب دور الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، خلال فترة عملي سفيرًا لمصر في بلفاست، فكانت الجالية خير نموذج يحتذى به للمصريين بالخارج، وقد تميزت الجالية بوحدة تماسكها، وعملها الجاد، لخدمة بعضها البعض". 

ومن جهتها، قدمت الدكتورة عفاف عبدربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا، خالص شكرها للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لرغبتها في تلبية احتياجات الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، مضيفة أن السفيرة سها جندي على دراية كبيرة بوضع الجالية، فلقد كانت فترة توليها سفيرًا لمصر في أيرلندا، من أهم الفترات التي شعر فيها المصريون هناك بوحدة الصف، لما بذلته من جهد في تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية لربطهم بوطنهم، وكذلك دورها في تذليل أي عقبات تواجه أعضاء الجالية المصرية هناك.

وأشارت رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا، إلى أهمية توفير ومد المصريين في أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة أيضًا، بالمواد الإعلامية اللازمة عما يدور بالداخل المصري، للرد على مختلف الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها عن مصر في هذه المنطقة، كما أكدت رغبة أعضاء الجالية لأن يكون لهم دور ومساهمة في الترويج السياحي والثقافي لمصر بالخارج. 

وتابعت الدكتورة عفاف عبدربه قائلة إن الجالية بحاجة لتعزيز دعم مجال تعلم اللغة العربية للجيلين الثاني والثالث من المصريين في أيرلندا، وتوفير برامج مخصصة لمختلف مستويات الإجادة والأعمار، كذلك إمدادهم بكتيبات تعريفية من الأزهر والكنيسة.

أعضاء البرلمان السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة العاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج المملكة المتحدة المعلومات المغلوطة

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وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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