الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل مزرعة بسوهاج

جثة شاب
جثة شاب
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عثر الأمن على جثة شاب في حالة تعفن بالأرض الزراعية بناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما،  وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة داخل مستشفى طما المركزي شمالي، محافظة سوهاج  أفاد بأن الجثة في حالة تعفن ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج،  بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بالعثور على شاب بناحية قرية العتامنة في حالة تعفن داخل الزراعات، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة إلى مشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بتقدم نجار ويقيم بناحية العتامنة دائرة المركز ببلاغ باكتشافه وفاة نجله، ويقيم بذات الناحية داخل الزراعات المواجهة لمنزله.

وتبيَّن وجود جثة المذكور مسجاه داخل الأرض الزراعية المُشار إليها وبمناظرتها، تبيَّن أنها في حالة تعفن رمي متقدم ومتحلله وأخطرت النيابة العامة، والتي قررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وبسؤال المبلغ المذكور قرر بأن نجله المذكور معتاد المبيت بتلك المنطقة الزراعية المواجهة لمنزله منذ حوالي ثلاثة أشهر لوجود خلافات أسرية بينهما.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الجثة في حالة تعفن ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية 00 ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جثة شاب الأرض الزراعية العتامنة مركز طما محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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