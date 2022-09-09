الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

حالة الطقس اليوم فى مصر| درجة الحرارة 9-9-2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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توقعت الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم، استمرار حالة الطقس في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام،  ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

أخبار حالة الطقس اليوم 

وعن حالة الطقس علي سيناء وجنوب البلاد ، بحيث تكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة رطب على القاهرة ليلا.

 

حالة الطقس اليوم 

وعن حالة الطقس اليوم الجمعة، فمن المتوقع ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد مما  يساعد في تلطيف الأجواء الحارة، وتتكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات النهار حتى الساعة 6 صباحا، وناشدت الأرصاد المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المحددة نظرا لانتشار الشبورة المائية صباحا وحرصا على سلامة المارة والركاب.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى
  • الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى.
  • العلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 للصغرى.
  • ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى.
  • ومطروح 29 للعظمى و 25 للصغرى.
  • المنصورة 34 للعظمى و 24 للصغرى.
  • دمياط 30 للعظمى و 25 للصغرى.
  • بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى.
  • الإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى.
  • والسويس 34 للعظمى و 23 للصغرى.
  • والزقازيق 34 للعظمى و 24 للصغرى.

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  • شبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى.
  • وطنطا 33 للعظمى و 24 للصغرى.
  • وشلاتين 38 العظمى و 28 للصغرى.
  • السلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى.
  • سيوة 32 للعظمى و 22 للصغرى.
  • العريش 31 للعظمى و 24 للصغرى.
  • رفح 31 للعظمى و 23 للصغرى.
  • الطور 34 للعظمى و 27 للصغرى.
  • سانت كاترين 31 للعظمى و 20 الصغرى.
  • ورأس سدر 35 للعظمى و 25 صغرى.
  • ونخل 32 للعظمى و 18 للصغرى.

 

  • شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى.
  • والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى.
  • ومرسي علم 36 للعظمى و 27 والصغرى.
  • والفيوم 35 للعظمى و 23 للصغرى.
  • وبني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى.

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