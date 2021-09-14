الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

أمطار
أمطار

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد بداية فصل الخريف ونهاية فصل الصيف، على أن يكون الأسبوع المقبل الموافق 23 سبتمبر هو بدية فصل الخريف.

 حالة الطقس

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس تشهد استقرارا يستمر حتى بداية الأسبوع، حيث يكون الطقس حارا رطبا على القاهرة، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البحري بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية معتدلة حيث تتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح بين 39 و44 درجة على شمال وجنوب الصعيد وأشار إلى أن فصل الخريف سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، مشيرا إلى أنه وارد مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل نشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

فرص سقوط أمطارفي الـ72 ساعة القادمة 

وتابع شاهين أن الـ72 ساعة القادمة ستشهد فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية، وتحديداً في السلوم ومطروح والإسكندرية وشواطئ البحيرة وكفرالشيخ، مشيراً إلى أن فرص سقوط الأمطار منعدمة في محافظات القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

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وحذر من الشبورة المائية على الطرق بالصباح الباكر، منوها إلى أنها خفيفة وغير مؤثرة، كما أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، ونوه شاهين، أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على معظم المناطق، حيث تسجل على القاهرة 85%، وتصل لـ88% على السواحل الشمالية وتنخفض تدريجيا على المناطق الجنوبية، حيث تسجل على شمال الصعيد 60%.

وقال شاهين، إنه من المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين (1/ 2) درجة مئوية وتبلغ درجات الحرارة، وأكد شاهين أنه لن تطرأ أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال الأسبوع، مطالبًا من المواطنين متابعة النشرات الجوية التي تنشرها هيئة الأرصاد الجوية.

الخريف الصيف حالة الطقس فرص سقوط امطار درجات الحرارة بداية فصل الخريف نهاية فصل الصيف

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وائل لطفي

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