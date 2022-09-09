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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 9-9-2022

الدولار
الدولار
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واصل سعر الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم ليكمل سلسلة الارتفاعات التي بدأها مع بداية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع استقرار سعر الدولار خلال اليومين القادمين لتوقف حركة البيع والشراء داخل البنوك المصرية مع راحتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.33 جنيه مصري، كما ارتفعت سعر في أغلب البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الاجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

  • ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي 19.26 للشراء ، و 19.33 جنيه للبيع.
  • ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل سعر 19.22 جنيه للشراء و سعر 19.28 جنيه للبيع.
  • ارتفع سعر الدولار في بنك مصر ليسجل سعر 19.22 جنيه شراء، و19.28 جنيه للبيع.
  • ارتفع سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل سعر 19.2 جنيه للشراء و19.3 جنيه للبيع.
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توقعات بتراجع أسعار السلع وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة

  • وارتفع سعر الدولار اليوم الخميس داخل بنك الإسكندرية ليسجل سعر 19.2 جنيه للشراء، و19.3 جنيه للبيع.
  • ارتفع سعر الدولار في  البنك التجاري الدولي ليسجل سعر 19.24 جنيه للبيع، و 19.3 جنيه للشراء.
  • وارتفع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل سعر 19.27 جنيه للشراء، و19.3 جنيه للبيع.
  • وارتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل سعر 19.27 جنيه للشراء، وسعر 19.3 جنيه للبيع.
  • وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل سعر 19.23 جنيه للشراء، 19.3 جنيه للبيع.

رفع سعر الدولار الجمركي 

واتجهت مصر اليوم  إلى رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه، والدولار الجمركي هو سعر الصرف الذي يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، ويعد أعلى سعر حددته وزارة المالية منذ بدء العمل به، و للمرة الثانية يصبح أعلى من سعر صرف الدولار المحدد رسميًا من قبل البنك المركزي المصري.

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وبلغ سعر صرف الدولار في  البنك المركزي المصري أمام الجنيه بمبلغ 19.26 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

وكانت مصر  قد اتجهت في نهاية يونيو الماضي إلى رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 17 جنيهًا إلى 18.64 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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