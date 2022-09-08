من هنا| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا عن نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية عبر موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الدور الأول 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم حكومة الوحدة الوطنية الليبية finalresults .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

من المرتقب أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 في الساعات القليلة المقبلة في جميع المدن الليبية دون استثناء، وبعد انتظار طويل للنتائج أخيرا حددت وزارة التربية والتعليم ليبيا عن الموعد الرسمي الذي سيتم فيه إتاحة النتائج لجميع الطلاب، ويكون هذا على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 finalresults حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية والتعليم، تحديدا اليوم الخميس الثامن من شهر سبتمبر 2022.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا

يتمكن أبناء وبنات الشعب الليبي الصف الثالث الإعدادي 2022 التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كما يمكنهم إتباع الخطوات التالية:

يجب على الطلاب الراغبين في التعرف على النتيجة الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.

القيام بتسجيل رقم الجلوس.

القيام بتسجيل رقم القيد.

الضغط علي عرض النتيجة.

وفي حال ظهور رسالة "لا توجد نتائج للعرض في الوقت الحالي. يرجى إعادة المحاولة بعد اعتماد النتائج وبدء خدمة العرض على الموقع" يرجى اعادة تحميل الصفحة في وقت لاحق حيث يتم تفعيل اللينك فور ظهور نتيجة الاعدادية في ليبيا رسميا عقب اعلان وزارة التربية والتعليم الليبية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي ليبيا

يتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية اليوم في المحافظات والمدن التالية التالية: طرابلس، مصراتة، مدينة الخمس، درنة، الجيل الغربي، اوباري، بنغازي، وباقي المدن والمحافظات الليبية.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ونتائج أوئل الشهادة الثانوية الليبية 2022، ذلك عبر مؤتمر صحفي حضره العديد من الصحفيين في ليبيا والمذاع علي قناة الأحرار الليبية، حيث أكد وزير التعليم الليبي عن ارتفاع نتائج الشهادة الإعدادية مقارنة بالأعوام الأخري، كما يقدم التهنئة إلى الطلاب والطالبات الأوائل علي التفوق، وينمني لهم مزيد من التقدم والتفوق، حيث شهد العام الدراسي الماضي العديد من الأحداث الصعبة علي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية من انتشار وباء فيروس كورونا الذي تسبب في تعطل الدراسة كثيرا والاعتماد علي التعليم عن بعد التعليم الإلكتروني.