الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

اقتصادية المنصورة تقضى بعدم جواز نظر دعوى راشفورد ضد طالب الشرقية

راشفورد
راشفورد
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قررت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، عدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة من لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، ضد طالب بكلية الطب مقيم بمحافظة الشرقية، وذلك لسابقة الحكم فيها. 

وجاء في قرار المحكمة، عدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر من النيابة العامة للجنحة رقم 11 لسنة 2021 اقتصادية أبوحماد، وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف الإدارية.

وكان قد تقدم وكيل راشفورد، بشكوى للنيابة العامة بأبوحماد، ضد محمد عصام طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، مقيم بمحافظة الشرقية، في شهر أبريل عام 2021، ادعى فيها بتعرض موكله لعبارات تتضمن إساءة وتشهيرًا من قبل المتهم، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم حفظ القضية في يناير 2022، لعدم كفاية الأدلة.

كما تم رفع جنحة مباشرة من دفاع اللاعب، طالبوا خلالها بحبس الطالب، ودفع تعويض مالي قيمته 15 ألف جنيه مؤقتًا، وتمت إحالتها لمحكمة المنصورة الاقتصادية، وبعد عدة جلسات أقرت هيئة المحكمة برفضها.

المحكمة الاقتصادية المنصورة لاعب مانشستر يونايتد راشفورد كلية الطب طالب بكلية الط

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