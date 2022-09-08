الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

وفاة الشاب المصاب على يد نجل عمه بسكين فى حلوان

جثة
جثة
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توفي، منذ قليل، الشاب المصاب بطعنة نافذة بسلاح أبيض على يد ابن عمه في مدينة حلوان داخل مستشفى قصر العيني جراء إصابته.

وألقت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، القبض على شاب طعن نجل عمه طعنة نافذة في البطن، بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما.

تبلغ للرائد محمود عاطف، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، من الخدمات المعينة بمستشفى حلوان العام بوصول المصاب "محمد عاشور أحمد"، 36 سنة تباع ومقيم كفر العلو ش محمد عبدربه جزيرة السلام، "مصاب بجرح نافذ بالبطن"، وتم تحويله لمستشفى قصر العينى، إلا أنه فارق الحياة أثناء محاولة إسعافه.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بينه وبين المدعو "عبدالرحمن أحمد" 16 سنة، طالب بالصف الثانى الثانوى (نجل عم المصاب) ومقيم بنفس العنوان، وذلك بسبب خلافات عائلية سابقة بين الطرفين وسابقة تعدى المصاب على المتهم منذ شهر تقريبًا ويوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة وتعدى المتهم على المصاب بسكين مطبخ محدثًا إصابته التي أودت بحياته لاحقًا.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية وأمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

مدينة حلوان مستشفى قصر العيني قسم شرطة حلوان

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وائل لطفي

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