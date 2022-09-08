استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعملات اليوم في أغلب المصانع بينما تراجعت في البعض الآخر، وكشفت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن استقرار أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد وسعر الأسمنت عند مستويات شهر أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك وسط تراجع كبير يشهده سوق مواد البناء في العالم وسط حالة من الركود التي يعاني منها، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8-9-2022

سعر طن الحديد

تبايت سعر طن الحديد من مصنع لآخر حيث تراجعت في بعضهم واستقرت في البعض الآخر، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر طن الحديد للمستهلك بين 17.500 و18.200 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن الحديد من أرض المصنع بين 17 إلى 17670 ألف جنيه

سجل سعر طن حديد الجارحي 17550جنيه بعد زيادته خلال أغسطس بقيمة 250 جنيها.

وهبط حديد المراكبي لـ 17550 جنيها وكان يسجل نحو 18050 جنيها خلال يونيو.

وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها .

سجل سعر طن الحديد لشركة حديد عز نحو 17670 جنيها.

وسجل سعر طن حديد السويس للصلب 17570 جنيها،.

هبط سعر طن حديد المصريين لنحو 17570 جنيها.

وسجل سعر طن حديد الجيوشي للصلب لـ 17300 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي 17900 جنيه.

سعر الأسمنت

استقر سعر الأسمنت مع بداية شهر سبتمبر الجاري عند نفس أسعار شهر أغسطس الماضي وجاء سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم كالتالي:

متوسط سعر الأسمنت من أرض المصنع من 1230 إلى 1390 جنيها.

يسجل سعر الأسمنت للبيع للمستهلك من 1500 الى 1600 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر الأسمنت المسلح في السوق للمستهلك قيمة 1530 جنيه.

بلغ سعر الأسمنت للمستهلك النصر للمستهلك قيمة 1490 جنيها.