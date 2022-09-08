الخميس 08 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8-9-2022

الحديد
الحديد
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استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعملات اليوم في أغلب المصانع بينما تراجعت في البعض الآخر، وكشفت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن استقرار أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد وسعر الأسمنت عند مستويات شهر أغسطس الماضي.

 

ويأتي ذلك وسط تراجع كبير يشهده سوق مواد البناء في العالم وسط حالة من الركود التي يعاني منها، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8-9-2022

 

سعر طن الحديد 

تبايت سعر طن الحديد من مصنع لآخر حيث تراجعت في بعضهم واستقرت في البعض الآخر، وجاءت كالتالي: 

  • بلغ سعر طن الحديد للمستهلك بين 17.500 و18.200 ألف جنيه.
  • وبلغ سعر طن الحديد من أرض المصنع بين 17 إلى 17670 ألف جنيه
  • سجل سعر طن حديد الجارحي 17550جنيه بعد زيادته خلال أغسطس بقيمة 250 جنيها.
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  • وهبط حديد المراكبي لـ 17550 جنيها وكان يسجل نحو 18050 جنيها خلال يونيو.
  • وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها .
  • سجل سعر طن الحديد لشركة حديد عز نحو 17670 جنيها.
  • وسجل سعر طن حديد السويس للصلب 17570 جنيها،.
  • هبط سعر طن حديد المصريين لنحو 17570 جنيها.
  • وسجل سعر طن حديد الجيوشي للصلب لـ 17300 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد بشاي 17900 جنيه.

 

 

سعر الأسمنت 

 

استقر سعر الأسمنت مع بداية شهر سبتمبر الجاري عند نفس أسعار شهر أغسطس الماضي وجاء سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم كالتالي: 

  • متوسط سعر الأسمنت من أرض المصنع من 1230 إلى 1390 جنيها.
  • يسجل سعر الأسمنت للبيع للمستهلك من 1500 الى 1600 جنيه للمستهلك.
  • بلغ  سعر الأسمنت المسلح في السوق للمستهلك قيمة 1530 جنيه.
  • بلغ سعر الأسمنت للمستهلك النصر للمستهلك قيمة 1490 جنيها.

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  • بلغ سعر الأسمنت وادي النيل في مصر للمستهلك 1470 جنيها.
  • سجل سعر الأسمنت المخصوص في مصر للمستهلك نحو 1490 جنيها.
  • سجل سعر الأسمنت حلوان في مصر للمستهلك 1520 جنيها.
  • سعر الأسمنت الرمادى للطن 1447.3 جنيه.
  • بلغ سعر الأسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.
  • بلغ سعر الأسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.
سعر طن الحديد سعر الأسمنت سعر طن الحديد والاسمنت الغرف التجارية مواد البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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