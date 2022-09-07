تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا فى أبوالنمرس

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بزينهم، محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا في منطقة أبوالنمرس لانتداب محامي المتهمة لجلسة 10 سبتمبر.

يذكر أن مركز شرطة أبوالنمرس تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، وكشفت عن تفاصيل وكواليس قتل الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.