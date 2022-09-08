أبرزها إفرازات غير طبيعية.. 3 علامات يسهل عدم الخداع بها لسرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم - الذي يبدأ في الجزء الداخلي من الجسم بين المهبل والرحم - لا يسبب عادةً أعراضًا في وقت مبكر ولكن عندما ينمو في الأنسجة المجاورة، وللأسف يمكن أن يؤدي تجاهل الأعراض المحتملة لسرطان عنق الرحم، مثل النزيف غير الطبيعي من المهبل، إلى تقليل فرص نجاح العلاج بالجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS).

ووفقًا لموقع the sun اعتاد سرطان عنق الرحم أن يكون أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لوفيات السرطان لدى النساء الأمريكيات، لكن اختبار الفحص الذي يكشف التغيرات في عنق الرحم قبل تطوره، والذي يُطلق عليه مسحة عنق الرحم، قلل بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يموتون بسببه.

ومع ذلك، وجدت دراسة نُشرت في المجلة الدولية لسرطان عنق الرحم في أغسطس أنه بينما انخفضت معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة، ارتفعت معدلات سرطان عنق الرحم في المراحل المتقدمة في الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2018، خاصة بين النساء البيض والشابات.

تشخص حوالي 14100 امرأة في الولايات المتحدة بسرطان عنق الرحم هذا العام، وستموت حوالي 4280 امرأة بسبب هذا المرض، حسب تقديرات الجمعية الأمريكية للطب النفسي.

يبلغ متوسط ​​عمر تشخيص الإصابة بسرطان عنق الرحم 50 عامًا ، مع تشخيص أكثر من 20٪ من الحالات لدى النساء الأكبر من 65 عامًا، وفقًا لـ ACS، ونادرًا ما يتم تشخيصه لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

يمكن أن يسبب سرطان عنق الرحم نزيفًا مهبليًا غير عادي وألمًا في الحوض.

قال جون بتلر استشاري جراحة أورام أمراض النساء في مستشفى رويال مارسدن بالمملكة المتحدة، إن علامات الإصابة بسرطان عنق الرحم التي يجب الانتباه إليها تشمل: إفرازات مهبلية غير طبيعية، وألم حوضي جديد، ونزيف مهبلي غير معتاد بالنسبة لك - مثل أثناء أو بعد ممارسة الجنس أو بين فترات الحيض أو بعد انقطاع الطمث.

قال البروفيسور مارك إتش آينشتاين، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء والصحة الإنجابية في كلية الطب روتجرز نيو جيرسي، إن آلام الحوض التي تنطلق إلى أسفل الساقين يمكن أن تكون علامة على سرطان عنق الرحم المتقدم.

يُلاحظ أيضًا تورم الساقين، ومشاكل التبول أو التبرز، والدم في البول مع سرطان عنق الرحم الأكثر تقدمًا.

يمكن أن تسبب الحالات الأخرى هذه الأعراض، ولكن يجب على أي شخص يعاني منها مراجعة الطبيب.

يعد سرطان عنق الرحم “نادرًا” بالنسبة للنساء اللواتي يخضعن لمسحة عنق الرحم

قال البروفيسور مارك إتش آينشتاين إنه "نادر جدا" بالنسبة للنساء اللواتي يواكبن اختبارات فحص عنق الرحم "اللطاخة" لتطوير سرطان عنق الرحم.

في الولايات المتحدة، تُنصح النساء بالبدء في فحص سرطان عنق الرحم من سن 21 عامًا ، ويستمر كل ثلاث إلى خمس سنوات حسب العمر والتاريخ الطبي.

يمكن أن يتم اختبار الأشخاص في نفس الوقت لأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو فيروس ينتشر عن طريق الجنس ويسبب جميع سرطانات عنق الرحم تقريبًا ، على الرغم من عدم إصابة كل شخص مصاب بفيروس الورم الحليمي البشري بسرطان عنق الرحم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يوصى بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري في الولايات المتحدة كجزء من التطعيمات الروتينية في سن 11 أو 12 عامًا وكذلك لمن هم حتى 26 عامًا إذا لم يحصلوا عليه عندما كانوا أصغر سناً.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن التدخين، والجنس غير المحمي مع عدة شركاء، واستخدام وسائل منع الحمل لأكثر من أربع سنوات، والظروف التي تضعف جهاز المناعة، تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان.