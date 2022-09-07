الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شاب على يد شقيقين فى مشاجرة بشبرا الخيمة

مشاجرة
مشاجرة
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لقي شخص مصرعه على يد شقيقين بسبب خلافات أسرية، في مشاجرة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بمشاجرة ومتوفى بشارع 25 بمنطقة بيجام بدائرة القسم.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع "مصطفى ح"، 30 سنة، بائع كبده، إثر إصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده باستخدام سلاح أبيض "سكين"، خلال مشاجرة مع كل من "محمود" و" فرج" شقيقان، تربطهم صلة قرابة بالمجني عليه، حيث إن أحدهما زوج شقيقة المجني عليه.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

مدير أمن القليوبية شبرا الخيمة خلافات أسرية مصرع

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