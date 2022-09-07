مصرع شخص بانقلاب فنطاس مياه فى دهب

لقي شخص مصرعه، الأربعاء، في انقلاب سيارة فنطاس مياه بطريق سعال اتجاه مدينة دهب.

تلقى اللواء شريف عبد الرءوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغاً من رئيس مباحث تأمين الطريق بانقلاب سيارة فنطاس مياه رقم (ب ج د 1892) بعد كمين وادي سعال اتجاه مدينة دهب.

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرافق الإسعاف بجنوب سيناء، إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع محمد سمير أبوالعزم 29 سنة ميت حبيش طنطا محافظة الغربية، والتشخيص توقف فى عضلة القلب.

تم نقل الجثة إلى مستشفى دهب المركزى وإخطار النيابة للتحقيق فى الحادث.