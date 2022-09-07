الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

جريدة الدستور
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قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيًا خلال مداهمة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش في عدة أماكن في إطار عمليات التمشيط الأمنية شبه الليلية التي تصاعدت بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون داخل عدة مدن إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الجنود ردوا بإطلاق النار بعد إلقاء عبوة ناسفة عليهم وتعرضهم لأعيرة نارية.

وأضاف أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية وأنه جرى اعتقال شخص في طوباس و24 في أماكن أخرى.

وتشهد الضفة الغربية موجات من العنف بين الفلسطينيين من جهة والجيش الإسرائيلي والمستوطنين اليهود من جهة أخرى.

وتفجرت أعمال العنف بعد انهيار المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2014 بين الجانبين.

فلسطين الضفة الغربية ش الإسرائيلي أعيرة نارية إسرائيل اليهود

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