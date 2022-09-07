الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المؤبد لعصابة «بسكلتة النيلى» فى بنها.. تجّار شادو وآيس

المؤبد
المؤبد
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قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين ببنها بتهمة ترويج المخدرات باستخدام مركب في النيل بكورنيش بنها.

كانت معلومات سرية وردت لضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين بترويج المخدرات "الشادو والآيس" بواسطة مركب في النيل بمنطقة الكورنيش ببنها.

تم عرض المعلومات على مديرية أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث، توصل إلى أن المتهمين 4 أشخاص يتزعمهم شخص شهرته "بسكلتة النيلي"، وأنهم يستخدمون مركبا على كورنيش النيل مرخصا للتنزه للمواطنين ويسغلونه في ترويج المخدرات وأن زعيم التشكيل يجدد ترخيصه كل 3 أشهر.

كما تبين من التحريات أن المتهمين بينهم شقيقان هاربان من حكم بالإعدام في قضايا قتل وأنهما لا يغادران المركب نهائياً ويحوزون جميعاً أسلحة نارية.

تم تشكيل فريق بحث داهم المركب وألقي القبض على المتهمين وهم "ع ب أ" زعيم التشكيل وشهرته "بسكلتة النيلي"، و"أ ب أ" و"هـ ح ر" وشقيقه "ع ح ر" وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكميات من مخدرات مختلفة الأنواع منهم الآيس والشادو والبودر وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات.

تحرر المحضر اللازم وأحيلوا لجهات التحقيق التى أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات بنها غرامة السجن المؤبد ترويج المخدرات مركب في النيل كورنيش بنها الايس الشادو

رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

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