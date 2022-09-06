الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس الطالبة المتهمة بقتل صديقتها فى الطالبية

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس الطالبة المتهمة بقتل صديقتها ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "مريم أ" 16 عاما ، بها آثار خنق بمنطقة الرقبة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها 17 سنة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليها باستخدام المكياج الخاص بها وكذا نومها بجوارها وهو ما كانت تكرهه المتهمة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمة تعاني من اهتزاز نفسي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة تجديد حبس المتهمة بقتل صديقاتها

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وائل لطفي

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