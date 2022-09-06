سيدة تقتل طفلتها بسبب كثرة هروبها من المنزل فى طنطا

شهدت محافظة الغربية، واقعة قتل طفلة على يد والدتها ربة منزل، حيث تعدت عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة نتيجة لكثرة تغيبها عن المنزل.

وتم ضبط المتهمة وتحرر المحضر اللازم وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وليد توفيق مأمور مركز طنطا، بوصول فتاة للمستشفى مصابة بسحجات وكدمات متفرقة ووفاتها.

وبفحص رجال المباحث الجنائية للواقعة تبين أن المتوفاة، طفلة 13 سنة، وتعرضت للضرب المبرح على يد والدتها بسبب كثرة هروبها من المنزل.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الأم المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.