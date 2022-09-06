الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

شرطة الكهرباء تضبط 3388 قضية سرقة تيار في 24 ساعة

شرطة الكهرباء
شرطة الكهرباء
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شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، حملات لمواجهة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3388 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي و"الكافيهات" غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

شرطة الكهرباء الخروج على القانون الأحكام القضائية ضبط قضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

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