الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص مخدرة في 15 مايو

حبس
حبس
ads

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على المتعاطين.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج حملة أمنية من قوة مباحث قسم شرطة 15 مايو، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الاحكام الجنائية، وأثناء السير بالمرحلة الثالثة داخل المدينة، اشتبهت القوات في المدعو «أحمد.ع.ع» 25 سنة، عاطل، ومقيم بمجاورة 31 وبتفتيشه عثر على كمية من العقاقير المخدرة المدرجة بجداول المخدرات ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتم اصطحابه لقسم الشرطة وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها والاتجار بها والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف للتواصل مع المتعاطين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

قسم شرطة 15 مايو القبض علي عنصر إجرامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

الأكثر قراءة

انتقام أنثوى.. سيدة المطرية تسلب «ذكورة» زوجها بموس حلاقة

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

اختيار 12 مقررًا ومقررًا مساعدًا لمحاور ولجان الحوار الوطني

«التموين» تتلقى شكاوى أصحاب بطاقات الدعم غير الحاصلين على الزيادة الاستثنائية

بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني "الملاحق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

ماجد حبته

التصحّر.. وتغير المناخ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

منى رجب

نساء يحبطن البنات والنساء

مؤمن المحمدي

أمر يستحق الفرجة

جمال رشدي

حكاية المخلوقات الفضائية فى أمريكا

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشير لتورط جنوده في استشهاد شيرين أبوعاقلة

عملية غور الأردن: الهجمات على "الحافلات" في إسرائيل.. ما دلالاتها؟

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله