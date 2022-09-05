ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص مخدرة في 15 مايو

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على المتعاطين.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج حملة أمنية من قوة مباحث قسم شرطة 15 مايو، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الاحكام الجنائية، وأثناء السير بالمرحلة الثالثة داخل المدينة، اشتبهت القوات في المدعو «أحمد.ع.ع» 25 سنة، عاطل، ومقيم بمجاورة 31 وبتفتيشه عثر على كمية من العقاقير المخدرة المدرجة بجداول المخدرات ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتم اصطحابه لقسم الشرطة وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها والاتجار بها والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف للتواصل مع المتعاطين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.