موعد بدء الدراسة 2023 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

تساؤلات كثيرة من قِبل أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2022، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم أن تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 حتى يوم الخميس 6 يونيو 2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة.

موعد بدء الدراسة 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن مدة الدراسة 194 يومًا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين الطلاب.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم 14 يناير المقبل، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، في حين تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، بينما تكون امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم 10 يونيو المقبل.

موعد امتحانات نهاية العام 2023

فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي الجديد 2023 يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، على أن تكون مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 98 يوم بعد حذف أيام الإجازات الرسمية.

كما تكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 96 يوم بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، بينما سيكون عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوع.

وبالتالي يكون ما قالته وزارة التربية والتعليم أن بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

خريطة العام الدراسي 2022-2023

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.