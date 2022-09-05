الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الدراسة 2023 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

الدراسة
الدراسة
ads

تساؤلات كثيرة من قِبل أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2022، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم أن تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 حتى يوم الخميس 6 يونيو 2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة.

موعد بدء الدراسة 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن مدة الدراسة 194 يومًا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين الطلاب.  

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم 14 يناير المقبل، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، في حين تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، بينما تكون امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم 10 يونيو المقبل.

«صحة دمياط» تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

«التعليم»: إعلان تفاصيل اليوم الرياضي قبل بداية العام الدراسي

إنشاء 9 مدارس.. محافظ مطروح يكشف استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

إقبال المواطنين على منافذ «كلنا واحد» لشراء مستلزمات العام الدراسى الجديد

موعد امتحانات نهاية العام 2023

فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي الجديد 2023 يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، على أن تكون مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 98 يوم بعد حذف أيام الإجازات الرسمية.

كما تكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 96 يوم بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، بينما سيكون عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوع.

وبالتالي يكون ما قالته وزارة التربية والتعليم أن بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

خريطة العام الدراسي 2022-2023

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

-  يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الخريطه الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 الخريطة الزمنية الدبلومات الدبلومات الفني موعد بدء الدراسة 2022 بدء الدراسة 2022 موعد امتحانات نهاية العام 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

«التموين» تتلقى شكاوى أصحاب بطاقات الدعم غير الحاصلين على الزيادة الاستثنائية

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

«الملا» يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول

مصادر بالتعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

«بيذاكر على لمبة العمود».. حقيقة الصورة الصادمة لـ «طفل الدقهلية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

عملية غور الأردن: الهجمات على "الحافلات" في إسرائيل.. ما دلالاتها؟

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله

رقم «23».. من هو «هرتسي هاليفي» رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد؟