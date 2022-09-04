الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

إلى المهتمين بالبحث عن وظائف.. رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية
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ازدادت عمليات البحث حول رابط بوابة الوظائف الحكومية، والتي تعد من أكثر الكلمات على محرك البحث "جوجل" وترصد "الدستور" من خلال هذا التقرير خطوات تقديم طلبات التوظيف و أخر موعد للتقديم والوظائف الشاغرة.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022


يبحث مئات الآلاف من خريجي الجامعات الراغبين عن وظائف متاحة كي يشغلونها، رغبة منهم في تقديم طلبات التوظيف لشغل الوظائف المتاحة التي تم الإعلان عنها ملء استمارة التقديم عبر موقع الحكومة من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر الموقع الرسمي التقديم من خلال هذا الرابط (من هنا).
اختيار أيقونة تسجيل طلبات التوظيف.
تحديد الوظيفة المتقدم لها.
كتابة بيانات المتقدم للوظيفة كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
وضع علامة صح على نظام التوظيف (تعيين، تعاقد).
تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.
الضغط على زر الحفظ.

ويمكن الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx

 

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«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالإمارات.. هذه التفاصيل

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وزير الأوقاف يتفقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف آئمة وعمال

يذكر أن بوابة الوظائف الحكومية تفتح الباب أمام المتقدمين للوظائف من خلال عدة وظائف تابعة لها، وتندرج تحت مسمى "وظائف حكومية" حيث تدخل في نطاق عمليات الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي "جوجل". 

ولعل أبرز ما قدمته بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة الماضية من وظائف هامة للمواطنين والتي نالت اهتماما كبيرا من قبل الراغبين في الحصول على وظائف هي مسابقة وزارة الأوقاف لتعيين عدد من الأئمة، ومسابقة ال 30 ألف معلم والتي نالت اهتماما اعلاميا كبيرا ونالت اهتماما ايضا من قبل المعلمين الذي بادروا بالبحث عن خطوات التسجيل رغبة في أن يفوزوا بوظيفة في هذه المناسبة. 

كانت مسابقة ال 30 الف قد ادت إلى تفاعل المعلمين مع بوابة الوظائف الحكومية حيث كان لها عددا من الشروط.

 

بوابة الوظائف الحكومية تقديم طلبات التوظيف الوظائف الشاغره رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022 تسجيل طلبات التوظيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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