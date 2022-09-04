الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة عاطلين حاولا ترويج 3.4 كيلو حشيش فى المرج للجنايات

عاطلين
عاطلين
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أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة على عملائهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين، و"ضُبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزن 3.456 كيلو جرام- مبلغ مالى، 2 هاتف محمول".

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل،.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، عقب انتهاء التحقيقات معهما.

إحالة شكيلا عصابيا المواد المخدرة ترويج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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