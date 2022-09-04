مصرع وإصابة 4 فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز وادي النطرون أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

البداية بتلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الدولي الصحراوي العلمين بالقرب من مركز وادي النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة اثنين من أسرة واحدة، وتم نقل جثتى المتوفين إلى ثلاجة حفظ بمستشفى وادى النطرون، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.