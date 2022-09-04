الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 4 فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز وادي النطرون أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

البداية بتلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الدولي الصحراوي العلمين بالقرب من مركز وادي النطرون. 

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة اثنين من أسرة واحدة، وتم نقل جثتى المتوفين إلى ثلاجة حفظ بمستشفى وادى النطرون، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

سيارة ملاكي وادى النطرون كدمات اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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