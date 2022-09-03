السياحة والنقل تناقشان كيفية الاستغلال السياحى للأماكن المحيطة بمحطات القطار السريع

عقدت غادة شلبي نائب وزيرة السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعًا تنسيقيًا مع اللواء مفيد صلاح رئيس هيئة النقل النهري، والمهندس سيد متولى رئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، واللواء سمير سلامة مستشار وزير النقل للنقل النهري، وذلك لمناقشة كيفية الاستغلال السياحي للأماكن المحيطة بالمحطات التي سيمر بها القطار السريع.



وقد حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وممثلون عن غرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.



وفي بداية الاجتماع أكدت نائب الوزير على التطوير الكبير في شبكة الطرق الذى تشهده مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن شبكة الطرق الحديثة تعتبر عاملًا أساسيًا في تعزيز ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لربط المنتجات السياحية بعضها البعض مثل ربط منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لإثراء تجربة المواطنين والسائحين، حيث يمكنهم الاستمتاع بالشواطئ المصرية الرائعة إلى جانب مشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.



من جانبه، تقدم مستشار وزير النقل، للنقل النهري ببعض المقترحات التي من شأنها أن تعمل على توفير خدمات سياحية في المناطق المحيطة بمحطات القطار السريع مما يعمل على التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحيطة بها، حيث إن هذا القطار سيخدم القطاع السياحي والمحلي من خلال تسهيل انتقال السائحين والمواطنين من الإسكندرية حتى أسوان في فترة زمنية لا تتعدى 4 ساعات مما سيعتبر وسيلة هامة جدًا لنقل السائحين.



كما أوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالمحطات التي سيمر بها القطار السريع بالمحافظات السياحية وكيفية تعظيم الاستفادة منها سياحيًا.



كما تطرق الاجتماع إلى تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت باعتبارها من الأنماط السياحية الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا والتأكيد على ضرورة تطوير المراسي السياحية.

واستعراض وسائل نقل مختلفة تعمل بالطاقة النظيفة وسيتم استخدامها في شرم الشيخ كمرحلة أولى.