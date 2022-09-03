السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى

القوات البحرية
القوات البحرية
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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى، باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) والفرقاطة (الجلالة) مع المدمرة الأمريكية (USS DELBERT D.BLACK).
وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، والتى تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات التى قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.
يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الأمريكية والذى تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكى، والاستفادة من الخبرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والأمريكية.

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