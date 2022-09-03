السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى ونش أثناء عمله فى مصنع بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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سقط عامل من أعلى ونش في منطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، ولقي مصرعه وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث مصرع عامل بمصنع كرتون، في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن عاملا بالمصنع سقط من أعلى ونش وتوفي على الفور، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

عامل محافظة الفيوم الجثه مستشفى الفيوم العام النيابة

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