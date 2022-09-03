تعدى عليه شقيق زوجته.. إصابة نجار بارتجاج وجروح بالوجه فى سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام نجار يقيم بدائرة القسم مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح سطحية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم عقب قيام شقيق زوجته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بإصابة نجار بإصابات بالغة عقب تعدى شقيق زوجته عليه بالضرب.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث قسم طهطا بوصول نجار ويقيم بندر طهطا إلى مستشفى سوهاج العام مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح سطحية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعى.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم شقيق زوجته عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وبمواجهة المشكو فـي حقه قرر بمضمون ما تقدم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.