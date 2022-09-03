السبت 03 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تعدى عليه شقيق زوجته.. إصابة نجار بارتجاج وجروح بالوجه فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
ads

استقبل مستشفى طهطا العام نجار يقيم بدائرة القسم مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح سطحية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم عقب قيام شقيق زوجته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج،  بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بإصابة نجار بإصابات بالغة عقب تعدى شقيق زوجته عليه بالضرب.

كشفت  التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث قسم طهطا بوصول نجار ويقيم بندر طهطا إلى مستشفى سوهاج العام مصاباً  باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح سطحية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعى.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم شقيق زوجته عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وبمواجهة المشكو فـي حقه قرر بمضمون ما تقدم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

نجار الارتجاج وجروح سطحية مستشفى طهطا العام خلافات المصاهرة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

الأكثر قراءة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تفاصيل

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

وفاة فتاة أثناء إزالة وسيلة منع حمل فى دمياط

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 3-9-2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقام راحل «1»

د.كريمة الحفناوى

ماذا تريد المرأة من الحوار الوطنى؟

سارة شريف

50 ألف رسالة

ماجد حبته

أطفال العلوم النووية!

محمد عبدالعزيز

رؤية عربية للعاصمة الإدارية

مؤمن المحمدي

بدر وبدرية

الحسين عبدالرازق

حزب الكارهين وحرب الشائعات!

فهمى عبدالسلام يكتب: عباس محمود العقاد... مضروبًا!

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تُحمّل إسرائيل مسئولية وفاة أسير داخل سجونها.. وتطالب بتحقيق دولى

كيف تتحرك إسرائيل فى الملف النووى الإيرانى؟

أزمة «الغذاء الملوث» تضرب إسرائيل: «ثعابين وفئران وعفن» داخل الأكياس (صور)