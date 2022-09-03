أمومة كيت ميدلتون وميجان ماركل.. تنفيذ للأوامر الملكية أم تمرد عليها؟

سواء كانت كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام أو دوقة ساسكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري فلكل منهما أسلوب خاص في رعاية الأطفال، كان لكل من المرأتين مهارات مختلفة جدًا من الأمومة، في حين أن أبناء كيت ميدلتون أقرب إلى العرش.

وهذه أبرز الاختلافات بينهما:

1- أطفال كيت الثلاثة

كانت كيت تدرك أنها عندما تزوجت الأمير وليام، فإنها ستتولى مسؤوليات مهمة كجزء من العائلة المالكة البريطانية، العائلة المالكة لديها حوالي 2000 التزام رسمي على مستوى العالم كل عام. يكرس أفراد العائلة المالكة العليا حياتهم لشعب الكومنولث. تضمن أسرهم أن تكون حياتهم خاصة ، بينما يتماشى العرش البريطاني مع الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

في حين أن ابن ميجان نادرًا ما يكون في أعين الجمهور

تقول ميجان إنها تريد حماية آرتشي من وصمة العار التي واجهتها عندما كانت عضوًا جديدًا في العائلة المالكة في إنجلترا. بعد رؤية ما عاشته والدته الراحلة الأميرة ديانا من الصحافة ، أصبح الأمير هاري شديد الحماية لآرتشي وزوجته من الأخبار السلبية، قالت ميجان وهاري في بيان إنه لم يكن أمامهما خيار سوى الابتعاد هربًا من التدقيق المكثف بعد ولادة آرتشي.

2- أطفال كيت قريبون من أن يكونوا خلفاء

الأمير تشارلز هو التالي في ترتيب العرش بعد الملكة إليزابيث الثانية، سيكون الأمير ويليام التالي، باعتباره الثاني في ترتيب ولاية العرش،الثالث والرابع والخامس هم الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس على التوالي، من المحتمل أن يُسمح للأمير وليام في حياته بأن يصبح ملكًا.

لكن ليس لأرتشي

الأمير هاري هو السادس في ترتيب ولاية العرش ، لذا فمن غير المرجح أن ينتخب ملكًا على الإطلاق. تم تعيين آرشي على أنه "سيد" من قبل الزوجين لأنهما لم يعطوه لقبًا ملكيًا. قال مراسل بي بي سي الملكي جوني ديمون إن هاري وميغان ليس لديهما نية لتربية آرتشي كعضو رسمي في العائلة المالكة، لذلك قرروا التخلي عن اللقب الملكي.

3- أطفال كيت بريطانيون

ولد الأمير ويليام، دوق كامبريدج، في لندن، وكان عضوًا في العائلة البريطانية الملكية منذ ولادته. ولدت كاثرين دوقة كامبريدج في بيركشاير بإنجلترا ، وكانت لها روابط عائلية بالطبقة الأرستقراطية البريطانية تعرفت عائلات ويليام وكيت على بعضهما البعض منذ عام 1926 ولأطفال الزوجين الثلاثة جذور بريطانية عميقة ومن المتوقع أن يعيشوا لبقية حياتهم في بريطانيا.

بينما آرتشي بريطاني أمريكي.

على الرغم من أن ميغان ولدت في لوس أنجلوس ، إلا أن الأمير هاري كان عضوًا في العائلة المالكة في إنجلترا وولد في لندن. قرر الزوجان تربية آرتشي كـ "مواطن عالمي". في عامه الأول بعد ولادته ، عاش في إنجلترا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

4- تخرجت مربية أطفال كيت من أعلى كلية

في عام 2014، عندما كان الأمير جورج يبلغ من العمر ستة أشهر تقريبًا استأجرت كيت وويليام مربية لمساعدتهما منذ ذلك الحين، تعيش ماريا تيريزا توريون بورالو مع العائلة، حتى أنها تعتني بالأميرة شارلوت والأمير لويس دون مساعدة إضافية تخرجت من كلية نورلاند، التي توفر تعليمًا ممتازًا لتربية الأطفال، عادة ما ترى الأطفال يذهبون من وإلى المدرسة ويلعبون أيضًا في الحديقة، وفقًا لتقرير مجلة Hello. كما أنها تساعد الأطفال في حفلات الزفاف الملكية.

بينما لم تكن مربية أرشي معروفة علنًا

استأجر دوق ودوقة ساسكس مربية بعد ولادة آرشي، لكن تم التخلي عنها لاحقًا بسبب "انقطاع في المهام المهنية"، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية قابلت المربية التي كانت "نعمة" لهم عندما سافرت ميجان إلى فرنسا وقامت بجولة في جنوب إفريقيا. تريد ميغان حماية خصوصية المربية، حتى لا يتم الكشف عن هويتها لقد احترمتها كثيرًا لدرجة أنها تركت آرتشي، البالغة من العمر ثمانية أشهر، معها بينما سافرت هي وهاري إلى المملكة المتحدة لمناقشة انتقالهما الملكي مع الملكة.

5- يزور أطفال كامبريدج أجدادهم في كثير من الأحيان

تقوم كيت وويليام بواجبات رسمية أو يذهبون في جولات ملكية.

أما ميجان وهاري يشترون عقارات في لوس أنجلوس ، بالقرب من أم ميجان، وتخلوا من واجباتهم الملكية.