سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

يهتم المصريون بسعر الدولار كل يوم لتأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات يوميًا، حيث يتجه سعر الدولار لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي الذي يبدأ اليوم السبت 3 سبتمبر، واقترب من أعلى مستوياته منذ 20 عامًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف الأمريكية التي تنشر في وقت لاحق من يوم الجمعة، ومن الممكن أن تعزز اتجاه الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

حافظ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 3-9-2022، على استقراره، وفقًا لأسعار صرف بداية التعاملات صباح اليوم في البنوك، وهو ذاته أسعار الجمعة نظرًا لأن اليومين العطلة الرسمية الأسبوعية في البنوك المحلية، وسجل 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع.

بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه، ويستعرض موقع «الدستور» تقريرًا تفصيليًّا لأسعار صرف العملة الأمريكية، وفقًا لماكينات الصراف الآلي «ATM»، في فروع البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في بعض البنوك والمصارف

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، عند 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وفي بنك بلوم مصر، وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وسجل سعر الدولار نفس مستوياته في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، عند 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

مازال سعر الدولار محافظًا على استقراره في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، نفس مستواه الأخير، عند 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي نفس مستواه الأخير، عند 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وحافظ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري على نفس مستوياته الأخير أمام الجنيه المصري، عند 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدولار نفس مستويات الأخيرة أمام الجنيه المصري، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.