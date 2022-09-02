تخلصت من صديقتها وخططت لقتل أمها فى الجيزة.. والنيابة تحبسها

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمة بقتل صديقتها بمنطقة الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان ما به من إصابات وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكشفت مناظرة جثة فتاة قتلتها صديقتها داخل شقة بمنطقة الطالبية، عن أن شعرها مقصوص، وترتدي كافة ملابسها، عثر عليها بأرضية حمام الشقة، وبها جرح قطعي أسفل الساق اليسرى، بالإضافة إلى آثار خنق حول الرقبة وكدمات بالوجه.

وعثر رجال المباحث على جرح بساق المجني عليها أحدثته المتهمة خلال محاولة تقطيع الجثة، كما تم العثور على أدوات جهزتها المتهمة لتقطيع الجثة، وذكرت أنها كانت تمر بأزمة نفسية فى الآونة الأخيرة، وأنها كانت ترغب فى التخلص من والدتها أيضًا، وأكدت أنه لا توجد أى خلافات تجمعها بالقتيلة.

كما عثر رجال المباحث على ورقة تحتوى اعترافات للمتهمة تؤكد فيه نيتها في قتل والدتها، كما تم التحفظ على هاتفها المحمول، وتبين أنها صورت المجني عليها عقب تنفيذ الجريمة.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة مستأجرة فى الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن فتاة قتلت صديقتها، خنقًا، وحاولت تقطيع جثتها، وادعت انتحارها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.